İstanbul'da sis

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dünden bu yana devam eden yoğun sis, hava trafiğinde kısa süreli gecikmelere yol açtı.

Sis nedeniyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı'nın pistlerinde görüş mesafesi 350 metreye ulaştı.

Havalimanında gece ve sabah erken saatlerde etkili olan sisin etkisi azalmaya başladı. Sisin etkisinin öğle saatlerinde biraz daha azalması ve gün içinde tamamen ortadan kalkması bekleniyor.