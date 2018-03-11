İstanbul’da sis devam ediyor

İstanbul’da iki gündür devam eden sis hayatı olumsuz etkilerken, ortaya kartpostallık görüntüler de çıkarttı.

İstanbul’da yoğun sis nedeniyle kentin simge yerleri gözden kayboldu. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.