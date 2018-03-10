İstanbul'da sis etkili oldu (2)

Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul (DHA) -İSTANBUL'da gece yarısından sonra başlayan sis sabah saatlerine kadar etkili oldu.
Sis, yüksek kesimlerde ve Boğaz çevresiinde etkisini gösterirken TEM ve D-100 de sis altında kaldı. Yolda görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş ilerledi. Öte yandan sabah saatlerinde Eminönü'ne ve Galata Köprüsü'ne balık tutmaya gelenler ise sisin keyfini çıkardı.
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