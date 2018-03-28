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İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 03:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner Hasırcıoğlu / İstanbul DHA İstanbul'da gece etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner Hasırcıoğlu / İstanbul DHA
İstanbul'da gece etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Sis nedeniyle İstanbul'u adeta beyaz bir örtü kaplarken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.İstanbul Boğazı da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar sis lambalarını ve dörtlü flaşörlerini yakarak ilerleyebildi. Özellikle İstanbul Boğaz'ında etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. İstanbul Boğazı'nda da kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri çift olarak askıya alındı.

Görüntü dökümü:
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-Beykoz sis
-FSM Köprü üzeri sis
-15 Temmuz Köprüsü sis
-Araçların dörtlülerini yakarak ilerlemesi
-Genel ve Detay görüntüler

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