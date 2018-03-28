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İstanbul’da sis etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 03:02 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde gece boyunca sis etkili olan sis Anadolu Yakası’nda da etkisini gösteriyor.

İstanbul genelinde gece boyunca sis etkili olan sis Anadolu Yakası’nda da etkisini gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de sis bulutlarıyla kaplandı.
İstanbul genelinde etkisini gösteren sis Anadolu Yakası’nda da etkili oluyor. İstanbul Boğazında sisin etkisiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bir tarafı görünürken bir tarafı da sis bulutlarının arasında kaldı. Bazı alanlarda oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü.

İstanbul’da sis etkili oluyor

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İstanbul’da sis etkili oluyor

İstanbul’da sis etkili oluyor
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İstanbul’da sis etkili oluyor

İstanbul’da sis etkili oluyor
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İstanbul’da sis etkili oluyor

İstanbul’da sis etkili oluyor
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İstanbul’da sis etkili oluyor

İstanbul’da sis etkili oluyor
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İstanbul’da sis etkili oluyor

İstanbul’da sis etkili oluyor
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İstanbul’da sis etkili oluyor

İstanbul’da sis etkili oluyor
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İstanbul’da sis etkili oluyor

İstanbul’da sis etkili oluyor
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