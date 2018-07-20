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İstanbul'da "Sis Parkı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:11 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kartal'da, yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda açtığı parkta vatandaşlara sis efekti ve ışık oyunlarıyla görsel şölen sunuluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal'da, sis efekti ve ışık oyunlarının yapıldığı "Sis Parkı" açtı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kartal Sahili Turgut Özal Bulvarı'ndaki 4 bin 723 metrekarelik alan üzerinde tasarlanan park, sis ve ışık efektleriyle ilk olma özelliği taşıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşların yeşil alan ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan parkta, özellikle aileler ve çocukların keyifle vakit geçirerek eğlenebilecekleri bir rekreasyon alanı da oluşturuldu.

- Görsel şölen sunumu

"Sis Parkı" içerisindeki sis havuzları ve ışıklandırmalar aktif duruma geldiğinde, ilginç sis ve ışık efekti ortaya çıkıyor. Atomize su püskürtülmesiyle oluşan siste, özellikle çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Park, yaz aylarının sıcak günlerinde suda yürüyerek serinlemeyi tercih edenlerin de bulunmak isteyecekleri bir alan haline geldi.

Parkta sis efektinin sona ermesinin ardından, geometrik desene sahip zeminde bulunan kolon ya da kemerle desteklenmiş yaya geçitlerinde yansımaların oluşmasıyla eşsiz görüntüler meydana geliyor.

Tüm bitkisel ve yapısal materyallerle hoş perspektiflerin oluşturulması için parkın her iki kenarına 72 palmiye ağacı dikildi. Parkın yeşil alanlarına 12 ayrı çeşitte mevsimlik çiçek de dikilecek.

- Çocuklar sisin içinde saatlerce vakit geçiriyor

Fotoğraf ve video meraklılarının da yoğun ilgisini çeken parkta, sis ve ışık efektleriyle tam bir görsel şölen sunuluyor. Bölge halkı başta olmak üzere "Sis Parkı"nın varlığından haberdar olanlar soluğu parkta alıyor.

Özellikle çocuklar, bir taraftan görsel sunumu izlerken diğer yandan saatlerce sis bulutu içinde eğleniyor. Çocuklarıyla burayı ziyaret eden vatandaşlar, parkın hizmete açılmasından dolayı çok memnun olduklarını belirterek, bu tür bir etkinlik alanı oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

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çocuklar İBB istanbul Kartal ses ve ışık Sis Parkı

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