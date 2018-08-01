İstanbul'da sözlü sınavla 500 zabıta memuru alınacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere 500 zabıta memuru alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta adayları lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılacak sözlü sınavla seçilecek.

Alınacak 500 zabıta memuru kadrosu için lise mezunlarının yanı sıra yat kaptanlığı, turizm rehberliği, acil yardım ve afet yönetimi, çevre ve çevre sağlığı, mahalli idareler, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar programcılığı, ekonomi-iktisat-iş idaresi ve işletme, muhasebe ve finansal yönetim, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile insan kaynakları ve personel yönetimi gibi lisans ve ön lisans mezunları da başvurabilecek.

Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek zabıta memurları; 30 yaşını doldurmamış, 2016 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan almış adaylara yönelik yapılacak sözlü sınavla belirlenecek.

Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az ya da fazla fark olmaması şartı da aranacak.