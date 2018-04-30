İstanbul'da su kesintisi

İSTANBUL (AA) - Fatih, Esenler, Güngören, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da bazı bölgelerde 2-3 Mayıs'ta 20 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Münzevi Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek yenilemeyle Fatih Yenikapı Mahallesi'nde yapılacak bağlantı çalışmaları kapsamında Fatih, Esenler, Güngören, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'nın bazı mahallelerine, 2 Mayıs Çarşamba saat 10.00 ile 3 Mayıs Perşembe saat 06.00 saatleri arasında su verilemeyecek.
Bu kapsamda, Fatih'te Aksaray, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırkai Şerif, İskender Paşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Şehremini, Topkapı Yavuz Sultan Selim ve Zeyrek, Esenler'de Çifte Havuzlar, Davutpaşa, Fevzi Çakmak, Menderes Mimar Sinan, Namık Kemal, Nene Hatun ve Yavuz Selim, Güngören'de, Genç Osman, Tozkoparan, Mehmet Nesih Özmen, Abdurrrahman Nafiz Gürman ve Sanayi, Eyüpsultan'da, Nişanca, Defterdar, Düğmeciler, Rami Cuma, Rami Yeni ve Topçular, Bayrampaşa'da Muratpaşa, Orta, Terazidere, Vatan, Yenidoğan, Yıldırım, Altıntepsi, İsmet Paşa, Kartaltepe ve Kocatepe mahallelerinde 20 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
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