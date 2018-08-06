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İstanbul'da su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 23:09 | Son Güncelleme

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 20 ilçesinde yarın 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle su kesintisi yapılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Küçükçekmece, Başakşehir, Esenler, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Çatalca, Kağıthane, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde yarın 8.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, ''3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından enerji hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışma nedeniyle, Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle Küçükçekmece'nin Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya mahallelerine su verilemeyecek.

Başakşehir'de İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri ile Esenler'de Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Bahçelievler'de Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer mahalleleri ve Güngören'de Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman mahallelerinin bir kısmı su alamayacak.

Bağcılar'da ise Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Göztepe, 100. Yıl mahallelerinin tamamına ve Yavuz Selim mahallesinin bir kısmına su verilmeyecek.

Su kesintisi uygulanacak diğer bölgeler de şöyle:

"Bakırköy'de Osmaniye ve Zuhuratbaba mahalleleri,

Esenyurt'ta Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent mahalleleri,

Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi,

Avcılar'da Cihangir ve Tahtakale mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları,

Arnavutköy'de Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır mahalleleri,

Çatalca'da Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri,

Kağıthane'de Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat Paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe mahalleleri,

Beyoğlu'nda Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa mahalleleri,

Eyüpsultan'da Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar mahallelerinin tamamı, Hasdal Askeri Kışlası ve Alibeyköy Merkez Mahallesi'nin üst kotları,

Sultangazi'de Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım mahalleleri,

Bayrampaşa'da Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa mahalleleri,

Gaziosmanpaşa'da Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa mahalleleri,

Şişli'de 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip mahalleleri,

Beşiktaş'ta Muradiye ve Vişnezade mahalleleri"

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3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı İSKİ su kesintisi

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