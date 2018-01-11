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İstanbul'da su kesintisi! Hangi semtlerde su kesintisi var ve sular ne zaman gelecek?

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 10:00 | Son Güncelleme 5 saat önce

İSKİ'den İstanbulullara su kesintisi uyarısı geldi. Bugün İstanbul'un pek çok semtinde öğleden sonraya kadar uzun su kesintileri yaşanacak. Su kesintisi ile ilgili resmi açıklama yapan İSKİ ayrıca arıza nedeniyle kesinti yapılacak semtlerin sakinlerine SMS mesajı ile bilgilendirme yaptı. İşte su kesintisi yapılan semtler ve suların geleceği saat!..

İstanbul'da su kesintisi! Hangi semtlerde su kesintisi var ve sular ne zaman gelecek?

İstanbul genlinde pek çok semtte arıza nedeniyle bugün su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre su kesintisine yol açan arıza ekipler müdahale etmekte ve çalışmaların saat 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor. İşte İSKİ'nin su kesintisi açıklaması:

"Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz."

SU KESİNTİSİNDE YAPILABİLECEKLER ve UYARILAR

- Su kesintileri sırasında sıklıkla aşırı miktarda su depolanmakta ve depolanan suların bir kısmı kullanılmadan önce uzun süre beklemektedir. Uzun süre bekleyen sularda zaman içerisinde mikrop sayısı önemli derecede artacağından ihtiyaç fazlası su depolamak uygun değildir. Bu durumda sular geldiğinde öncelikle depolanmış suyu tüketip yeniden taze su depolanmalıdır.

- Su kesintisi sırasında ana boru içindeki basınç sıfıra düşeceği için daha ince borulardaki basınç ana borudan daha fazla olur. Bu nedenle su geriye doğru akar. Toplu zehirlenme ve salgınlara neden olabilen pis sular su şebekesine girebilir. Bu nedenle su kesintisinden sonra sular yeniden geldiğinde 3-5 dakika ilk gelen su içilmemeli (Ancak boşa akıtıp ısraf etmemeli ilk gelen suyu tuvalet temizliği vb işlerde kullanmalıdır.).

- Ev içi küçük depolar (100 - 500 litre vb) su depolamak için uygun değildir. Bu tür depolar hangi maddeden üretilmiş olursa olsun zamanla iç yüzeylerinde mikroorganizma, alg ve yosunlar veya bunları içeren tabakalar meydana gelecektir. Büyük çaplı depolar gibi kolayca temizlenemeyeceklerinden bir süre sonra bu depolar kirlilik kaynağı haline gelecektir.

- İçme ve kullanma suları doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Güneş ışınları birçok mikroorganizmanın ölmesine neden olurken, sudaki diğer bir çok mini canlının da üremesinin artmasına ve suda bazı tehlikeli kimyasalların oluşmasına neden olabilmektedir.

- Suları soğuk ortamda saklamak ve hatta buz haline getirmek mikroorganizmaları öldürmez, sadece üremelerini engeller. Bu nedenle buzdolabında bekletilen sularda da hastalık riski olabilir.

- Damacana veya diğer ambalajlanmış suların tamamının güvenli olmayacağı dikkate alınmalı, su seçimine özen gösterilmelidir.

- Kontrolsüz ve denetimsiz su kaynaklarından su temin edilmemelidir (ruhsatsız su dağıtım tankerleri, kaynağı bilinmeyen damacana suları, ruhsatsız doğal sular vb.).

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