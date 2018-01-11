İstanbul'da su kesintisi! Hangi semtlerde su kesintisi var ve sular ne zaman gelecek?

İstanbul genlinde pek çok semtte arıza nedeniyle bugün su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre su kesintisine yol açan arıza ekipler müdahale etmekte ve çalışmaların saat 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor. İşte İSKİ'nin su kesintisi açıklaması:

"Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz."

SU KESİNTİSİNDE YAPILABİLECEKLER ve UYARILAR

- Su kesintileri sırasında sıklıkla aşırı miktarda su depolanmakta ve depolanan suların bir kısmı kullanılmadan önce uzun süre beklemektedir. Uzun süre bekleyen sularda zaman içerisinde mikrop sayısı önemli derecede artacağından ihtiyaç fazlası su depolamak uygun değildir. Bu durumda sular geldiğinde öncelikle depolanmış suyu tüketip yeniden taze su depolanmalıdır.