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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ'den açıklama (31 Ocak 2018)

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:53 | Son Güncelleme

İSKİ İstanbul'da 20 saat sürecek su kesintisini açıkladı! İSKİ'den yapılan açıklamada 31 Ocak 2018 çarşamba günü su kesintisinin hangi ilçelerde yaşanacağı da belirtildi. Küçükçekmece'de Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih mahalleleri, Bakırköy'de Florya, Şenlikköy ve Basınköy mahalleleri ile Avcılar'da da Gümüşpala Mahallesi'ne 20 saat süreyle su verilemeyeceği kaydedildi.

İstanbul'da su kesintisi! İSKİ'den açıklama (31 Ocak 2018)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avcılar-Sefaköy isale hattındaki deplase çalışması dolayısıyla, yarın bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi" kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Çalışma nedeniyle yarın saat 10.00'dan itibaren, Küçükçekmece'de Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih mahalleleri, Bakırköy'de Florya, Şenlikköy ve Basınköy mahalleleri ile Avcılar'da da Gümüşpala Mahallesi'ne 20 saat süreyle su verilemeyeceği kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
aralık değilde ocak olmasın o ?
Aralık değil de Ocak olmasın?
31 Aralık mı?
31 aralık 2018 e daha çok var ????????????
31 aralık mı??????????????
olsun sıkntı yok biz reise güveniyıruz
20 saatlik ne calismasi bu arkadas oldu olacak 1 hafta kesin suyu
Sizin yaptığınız habere göre İstanbul sadece K.Çekmece Bakırköy ve Avcılardan ibaret.Her haberi abartmayı çok sevdiğiniz için bu haberi de abartmışsınız ama çok aptalca olmuş söyleyeyim.
31 Aralık 2018 e çok zaman var. Teşekkürler Mynet
31 Aralık mı? :D
Tarih yanlış olmuş Aralık yerine Ocak olmalı.
31 aralık 2018 :) iyimiş espiri
haberi ben mi yanlış okuyorum,yoksa mynet mi yanlış yazmış
31 ocak yazsanıza suna
31 Aralık mı?
Aralık diyor daha cook vaar ????????
Aralık diyor daha cok var
31ocak olmasın :)
İyi daha varmış 31 Aralık :)
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