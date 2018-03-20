İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 mermi ele geçirildi.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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