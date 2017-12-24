İstanbul'da sular kesildi, bir türlü gelmiyor! Vatandaş isyan etti

İstanbullular dün kesilen suların şokunu yaşıyor. Yaklaşık 20 saattir sular gelmeyince vatandaş İSKİ'yi soru yağmuruna tuttu.

İSKİ’den ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Öğleden sonra bazı bölgelerde sular gelmeye başladı.

İSKİ’nin web sitesinde, 23 Aralık 22:00’da suların geleceği belirtilirken, sonra 24 Aralık 04:00’te giderileceği şeklinde güncellendi, daha sonra ise 24 Aralık 06:00’da giderileceği şeklinde güncellendi, en son saat öğlen saat 12’de suların geleceğine dair bir duyuru yayınlayan İSKİ daha sonra bu duyuruları sitesinden kaldırdı.

İSKİ’nin internet sitesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Suyun ne zaman geleceğini merak eden İstanbullular İSKİ’nin sitesinde güncel bir bilgi ararken, İSKİ internet sitesinde suların geleceği saati sürekli güncelliyor. İnternet sitesine girişlerde yoğunluk yaşanıyor.

İSKİ’NİN BARAJ FOTOĞRAFI PAYLAŞINCA...

İSKİ’nin Twitter hesabında ise İstanbul’un baraj dolulukları hakkında paylaşımlar yapıldı. Vatandaşlar bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.