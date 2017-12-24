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İstanbul'da sular kesildi, bir türlü gelmiyor! Vatandaş isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 14:26 | Son Güncelleme 48 dakika önce

İstanbul'un büyük bölümü susuz kaldı. Dün başlayan ve bugün de devam eden İstanbul'un bazı bölgelerinde yaşanan su kesintileri yüzünden vatandaş mağdur oldu. Dün öğlen saatlerinde başlayan su kesintisi özellikle Şişli, Beyoğlu, Arnavutköy, Kağıthane, Beşiktaş ilçelerini etkiliyor. Ayrıca İSKİ'nin sürekli suyun geleceği saati ötelemesi de vatandaşların tepkisini çekti.

İstanbul'da sular kesildi, bir türlü gelmiyor! Vatandaş isyan etti

İstanbullular dün kesilen suların şokunu yaşıyor. Yaklaşık 20 saattir sular gelmeyince vatandaş İSKİ'yi soru yağmuruna tuttu.

İSKİ’den ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Öğleden sonra bazı bölgelerde sular gelmeye başladı.

İSKİ’nin web sitesinde, 23 Aralık 22:00’da suların geleceği belirtilirken, sonra 24 Aralık 04:00’te giderileceği şeklinde güncellendi, daha sonra ise 24 Aralık 06:00’da giderileceği şeklinde güncellendi, en son saat öğlen saat 12’de suların geleceğine dair bir duyuru yayınlayan İSKİ daha sonra bu duyuruları sitesinden kaldırdı.

İSKİ’nin internet sitesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Suyun ne zaman geleceğini merak eden İstanbullular İSKİ’nin sitesinde güncel bir bilgi ararken, İSKİ internet sitesinde suların geleceği saati sürekli güncelliyor. İnternet sitesine girişlerde yoğunluk yaşanıyor.

İSKİ’NİN BARAJ FOTOĞRAFI PAYLAŞINCA...

İSKİ’nin Twitter hesabında ise İstanbul’un baraj dolulukları hakkında paylaşımlar yapıldı. Vatandaşlar bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki bazı mesajlar:

-24 saattir sular kesik bu nedir yaaa ayıp be #iski İstanbul'da 24 saat nasıl su kesik olabilir bir de Beyoğlu'nda.

-O zaman sular neden dünden beri kesik! Beyoğlu Ömer Avni Mahallesine ne zaman suları vereceksiniz ?!!!!

-Sular kesik açıklama yok, telefona bakmıyorlar, internetten ulaşılamıyor

-Dün akşam saat 4'ten beri sular kesik!! 185 hattınızda direkt meşgule alınmış. Hizmet anlayışınız ne sizin! İnsanlara cevap bile vermiyorsunuz??? Barajların dolu olması bana pek yansımıyor yalnız.

-24 saattir sular kesik. Gelmeyecekse tanker gönderin. Yer Beyoğlu şehrin göbeğinde.

-Dün akşamdan beri hâlâ sular kesik yok gece gelecek yok sabah gelecek yok öğlen gelecek dediler İSKİ sitesine tikli gibi bakar oldum rezillik ya su ısıtıp duş aldım.

-Dün akşamdan beri Kağıthane’de sular kesik artık gelmeye başlasın sular.

-Feriköy'de 2 gündür sular kesik.. hizmet vermekten ziyade sabır hizmeti alıyor gibisiniz..pazar günü insanların elini ayağını bağladınız.. çözün artık bir zahmet sorun neyse

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Şişli su kesintisi istanbul

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