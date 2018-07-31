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İstanbul'da taksi sürücüsünün korkutan görüntüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksicinin ayakta durmakta zorlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksicinin ayakta durmakta zorlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'da meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksici, aracını yol kenarına park etti. Ayakta durmakta zorlanan kişinin yanına bir meslektaşı gitti. Sürücünün bu halini diğer taksici telefonun kamerasıyla kaydetti. Taksicinin aracına binen bir yolcu tarafından verilen sigarayı içtikten sonra bu hale geldiğini savunduğu iddia edildi.

DURAKTAN ATILDI, ARACI ELİNDEN ALINDI

Çalıştığı aracın kiralık olduğu öğrenilen sürücünün, hem çalıştığı duraktan atıldığı hem de kiralık olan aracının araç sahibi tarafından elinden alındığı öğrenildi.

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