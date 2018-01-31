HABER

İstanbul'da tarihi anlar böyle görüntülendi! Kanlı ay merakla izlendi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 20:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da Süper Mavi Kanlı Ay tarihi yarımada üzerinde doyumsuz manzara oluşturdu. Havanın kararmasıyla birlikte Kanlı Ay saat 18.34 sıralarında kendini gösterdi. Tarihi yarımada üzerinde yükselen Süper Mavi Kanlı Ay'ın hızlandırılmış görüntüsü ilgi çekti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Süper Mavi Kanlı Ay

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

13 milyon liralık dolandırıcılık hikayesi! 370 kişi tutuklandı

13 milyon liralık dolandırıcılık hikayesi! 370 kişi tutuklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bir fırında 4 ceset bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Bir fırında 4 ceset bulundu

Karslılar şaşkın! Kurt şehir merkezine indi

Karslılar şaşkın! Kurt şehir merkezine indi

Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular

Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular

Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.