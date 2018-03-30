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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 12:59 | Son Güncelleme

Operasyonda, 18. yüzyıl Osmanlı hanedanına ait altın varaklı "Seyitlik şeceresi", özel işlemeli dini metin okuma çubuğu ve Budist manastırından çalındığı değerlendirilen "Tantra" adlı kutsal veda metni bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 18. yüzyıl Osmanlı hanedanına ait altın varaklı "Seyitlik şeceresi", özel işlemeli dini metin okuma çubuğu ve Budist manastırından çalındığı değerlendirilen "Tantra" adlı kutsal veda metni bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Fatih ve Zeytinburnu'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 18. yüzyıl Osmanlı hanedanına ait 8 metrelik altın varaklı "Seyitlik şeceresi", 35 santimetrelik özel işlemeli dini metin okuma çubuğu ve Budist manastırından çalındığı değerlendirilen "Tantra" adlı kutsal veda metni bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi

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