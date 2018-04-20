İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Geçen hafta Bayrampaşa, Fatih, Kadıköy ve Kartal'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait 268 parça tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eserler arasında Lidya dönemine ait 4 bin 500 yıllık 11 aslan boğa figürlü sikke, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık kraliyet ailesi gündelik eşyaları ve Sultan Abdulmecid'in ilk Rum gazetenin çıkarılması için hazırlattığı Grekçe fermanın da bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklandı, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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