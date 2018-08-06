HABER

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlarda, Avrupa'ya kaçırılmaya çalışılan 2 bin yıllık bronz döküm gladyatör miğferi başta olmak üzere çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlarda, Avrupa'ya kaçırılmaya çalışılan 2 bin yıllık bronz döküm gladyatör miğferi başta olmak üzere çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Bakırköy, Fatih ve Şişlide 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda, Anadolu'dan Avrupa'ya kaçırılmak üzere İstanbul'da bulundurulduğu öğrenilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Arkeologlar eşliğinde yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserler arasında Selçuklu dönemine ait 1 havan ve tokmağı, 21 kapı kilidi ve 1 yüzük, Osmanlı dönemine ait aşure kabı, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen bronz döküm gladyatör miğferi, Memluk dönemine ait üzeri işlemeli 14 kazan ve 1 alem başı, Safevi dönemine ait 4 miğfer ve 3 kalkan, üzerinde İbranice yazı karakterleri bulunan 3 bronz levha, Antik Yunan, Roma ve İslami dönemlere ait 21 sikke, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerine Tevrat'a ait yazıların bulunduğu toralar, yüzükler, kemer tokaları, mühür örnekleri olduğu tespit edildi.
Toplam 237 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 5 kişi yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltındaki 5 şüphelinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da tarihi eser operasyonuİstanbul'da tarihi eser operasyonuİstanbul'da tarihi eser operasyonuİstanbul'da tarihi eser operasyonu

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyinCan Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin
Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali, konserlerle sona erdiNeşet Ertaş Kültür Sanat Festivali, konserlerle sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

İlginizi Çekebilir

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin

Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin

Şanlıurfa'da TIR dehşeti: Önüne çıkan aracı ezip devrildi

Şanlıurfa'da TIR dehşeti: Önüne çıkan aracı ezip devrildi

Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.