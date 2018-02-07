İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da daha önce belirlenen adreslere gece operasyon düzenledi. Polis ekipleri baskın yaptığı evlerde bir süre arama yaptı. Yapılan operasyon sonrasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
- Genel ve detaylar
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