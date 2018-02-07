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İstanbul’da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 04:39 | Son Güncelleme

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) -İstanbul’da gerçekleştirilen terör operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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