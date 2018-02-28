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İstanbul’da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 01:50 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçede önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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DAEŞ istanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör operasyonu

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