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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 02:00 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütüne yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda, terör örgütüne destek verdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü PKK polis terör operasyonu

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