HABER

İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi 8 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütüne yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda, terör örgütüne destek verdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektupAfrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup
Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret ettiCübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü PKK polis terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

120 Rus askeri hayatını kaybetti

120 Rus askeri hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Aydın'ın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'ymış!

Mehmet Aydın'ın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'ymış!

Türk askerlerinin girdiği Afrin’e siviller dönmeye başladı

Türk askerlerinin girdiği Afrin’e siviller dönmeye başladı

İstanbul'da gece yarısı terör operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da gece yarısı terör operasyonu: Gözaltılar var

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

Hatay'ın Yayladağı ilçesine füze düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesine füze düştü

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.