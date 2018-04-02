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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve araç kundaklama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Şüphelilerden 2'si adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve araç kundaklama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, terör örgütünün gençlik yapılanmasına mensup bazı kişilerin, 17 Mart'ta gece saatlerinde Bahçelievler'de 2 aracı kundakladığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 22 Mart'ta düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "terör örgütü üyeliği" ve "mala zarar vermek" suçlarından tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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kundaklama operasyon Terör örgütü

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