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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 08:54 | Son Güncelleme

Terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü MLKP'ye yönelik çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.S, E.Ç, H.K, E.S, M.K.S, K.B, M.B, ve Ü.O, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, iletişim/ bilişim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü MLKP

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