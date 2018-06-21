İstanbul'da terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına 2015-2016 yıllarında düzenledikleri 5 silahlı saldırıda, 5 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan hücreye yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık 2015'te Eyüp'te askeri araca silahlı saldırıda bulunan ve 1 astsubayı yaralayan, 2 Şubat 2016'da Eyüp'teki Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneği'ni tarayan ve 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan, 27 Ocak 2016'da hakim ve savcıları taşıyan servis aracını koruyan resmi ekip otosuna silahlı saldırı düzenleyen, 17 Mayıs 2016'da Sultangazi'de yol kapatma eyleminde ticari taksi şoförünü vurarak öldüren ve 1 Şubat 2016'da Küçükçekmece'de bir kıraathaneyi tarayarak 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan terör örgütü PKK hücresine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, 20 Haziran'da 7 ilçede 10 adrese özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 1 kelepçe, 1 elektroşok cihazı, 2 cop, 4 kama ve kılıç, 1 kök Hint keneviri ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Söz konusu 5 saldırıda, 5 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olduğu tespit edilen ve daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 örgüt üyesi, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştı.
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