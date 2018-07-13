İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesine bağlı Gülsüyu Mahellesi'nde bir çok adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mahalle girişinde polisin kimlik kontrolü yapması

Araçları durdurmaları

Toma ve zırhlı araçlardan görüntüler

Yunus ekiplerinden detaylar

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ, Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL (DHA)

