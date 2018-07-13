HABER

İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 06:56 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesine bağlı Gülsüyu Mahellesi'nde bir çok adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesine bağlı Gülsüyu Mahellesi'nde bir çok adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------
Mahalle girişinde polisin kimlik kontrolü yapması
Araçları durdurmaları
Toma ve zırhlı araçlardan görüntüler
Yunus ekiplerinden detaylar

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ, Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL (DHA)

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
Günlük burç yorumları: 13 Temmuz Cuma Güneş tutulmasının burçlara etkisi (İrem Su'dan burç yorumları)Günlük burç yorumları: 13 Temmuz Cuma Güneş tutulmasının burçlara etkisi (İrem Su'dan burç yorumları)
Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Gençlik festivaline gitti, kalabalığın arasında kayboldu! Genç kızın telefonu plajda bulundu

Gençlik festivaline gitti, kalabalığın arasında kayboldu! Genç kızın telefonu plajda bulundu

Fatih Altaylı yazdı: Bilmeyenler için Adnan Oktar kılavuzu

Fatih Altaylı yazdı: Bilmeyenler için Adnan Oktar kılavuzu

Ahmet Hakan yazdı: Bütün yönleriyle 'Adnan Oktar' olayı

Ahmet Hakan yazdı: Bütün yönleriyle 'Adnan Oktar' olayı

Kedicikler neden birbirine benzediği ortaya çıktı

Kedicikler neden birbirine benzediği ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.