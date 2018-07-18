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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'da bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 5'i yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının terör örgütü DEAŞ adına yurtdışındaki çatışma bölgelerinde bulundukları, örgüt adına faaliyetlerini İstanbul'da da sürdürdükleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan yabancı uyruklu 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19'u tutuklandı.

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