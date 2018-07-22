İstanbul'da terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Özbekistan uyruklu zanlı, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan Özbekistan uyruklu N.U'nun, sahte pasaportla yurtdışına kaçacağı istihbaratı üzerine Atatürk Havalimanı'nda önlem aldı.
Polis ekipleri, Dış Hatlar Terminalinde N.U'yu gözaltına aldı. Zanlının üzerinde Utkırzhon Kurbanoz adına düzenlenmiş sahte pasaport ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U. mahkemece tutuklandı.
Leyla cinayetinde yeni gelişme! Ağrı Baro Başkanı: Fail tek kişi değil
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
İsrail 800 yardım gönüllüsünü tahliye etti
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
Rusya'dan flaş açıklama: 1.7 milyon Suriyeli geri dönebilir
Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum