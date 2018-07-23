İstanbul'da terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 43 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile irtibatlı ve örgütle iltisaklı sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu değerlendirilen Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) şahıslara yönelik 20 Temmuz'da Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Fatih, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 43 şahıs yakalanmıştır." bilgisine yer verildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

