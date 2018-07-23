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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 12 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 43 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 43 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile irtibatlı ve örgütle iltisaklı sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu değerlendirilen Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) şahıslara yönelik 20 Temmuz'da Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Fatih, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 43 şahıs yakalanmıştır." bilgisine yer verildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DEAŞ operasyon terör Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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