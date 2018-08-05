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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

Terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan avukat, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Örgütün kırsal alanda bulunan kamplarında silahlı eğitim aldığı yönünde hakkında ifade bulunan, örgütün fikir ve ideolojileri doğrultusunda hareket eden 'Ezilenlerin Hukuk Bürosu' çatısı altında avukatlık yapan C.T. yakalanmıştır. Gözaltına alınan şahıs, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 Ağustos'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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