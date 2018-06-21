İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK adına 2015-2016 yıllarında 5 eylem gerçekleştiren 5 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı bazı eylemleri gerçekleştiren kişilerle irtibatlı 7 kişiye yönelik operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.
İstanbul TEM ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 11 Aralık 2015 yılında Eyüpsultan'da 1 askerin yaralandığı askeri araç saldırısı, 27 Ocak 2016'da Hakim ve Savcıları taşıyan servis aracına eskortluk yapan araca saldırı, 1 Şubat 2016'da Küçükçekmece'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin ölmesi 4 kişinin yaralanması, 2 Şubat 2016'da Eyüp'te bulunan Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Derneğine silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesi 3 kişinin yaralanması ve 17 Mayıs 2016'da Sultangazi'de yol kapatarak bir taksi şoförünün öldürülmesi olaylarına karışan kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.
7 İLÇEDE 10 ADRESE OPERASYON
İstanbul'da 7 ilçe 10 ayrı adreste şüphelileri yakalamak için yapılan operasyon kapsamında 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 59 mermi, kelepçe, elektro şok cihazı, 2 cop, 4 kama ve kılıç, hint keneviri ile çok sayıda dijital veri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediliyor.
TEM ekipleri farklı tarihlerde olayları gerçekleştiren toplam 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı.
Görüntü Dökümü
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(POLİS KAMERASI)
-Operasyondan görüntüler
-Özel Harekat ekiplerinin baskın anı
-TEM ekiplerinin evlerde arama yapması
-Ele geçirilen malzemeler
-Genel ve detaylar
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