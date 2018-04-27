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İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 08:54 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL'da terör örgütü MLKP'ye yönelik gece düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL'da terör örgütü MLKP'ye yönelik gece düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP'ye yönelik saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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