İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL'da terör örgütü MLKP'ye yönelik gece düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP'ye yönelik saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!
Tatil planı yapanlar 8 Temmuz'a dikkat!
Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi
Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor
ABD'den skandal itiraf: Suriye'ye hava saldırılarımızda 883 sivil öldü
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Kim olduğu ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum