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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

  *Ailenin kayıp başvurusu yakalattı Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

*Ailenin kayıp başvurusu yakalattı

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan M.M.D. isimli bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'ya katılabileceği bilgisini aldı.TEM polisi bunun üzerine başlatılan çalışmalarda M.M.D.'nin örgütün kırsal yapılanmasına katılmak için hazırlık yaptığını belirledi. 7 Ağustos Salı günü M.M.D düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çalışmalarını genişleten polis şüphelinin irtibarlı olduğu bazı isimleri de belirledi. PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına eylemleri organize ettiği, KCK/TM terör örgütü adına sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü olarak faaliyet yürüttüğü öğrenilen A.E ile birlikte 7 kişi daha gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polisleri evlere girerek arama yapıyor. Aramalarda silah ve örgütsel dökümanlar bulunurken gözaltına alınanlar kelepçeleniyor. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
POLİS KAMERASI
-Operasyon anı
-Özel harekat polisleri
-Evlere girmesi
-Arama yapması
-Ele geçirilenler
-Detaylar

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