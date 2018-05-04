İstanbul'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar
Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama
Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'
Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi
Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum