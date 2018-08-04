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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:11 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında 2 örgüt sorumlusunun da bulunduğu 4'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, PKK adına İstanbul'daki eylemleri organize ettiği ileri sürülen Seyhan Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda 31 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Seyhan Ç. ile örgütün lojistik ve eleman sorumlusu olduğu öne sürülen Ferda Y'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan Seyhan Ç. ve Ferda Y'nin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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