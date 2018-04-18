HABER

İstanbul'da tespih, tezhip ve minyatür sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

Tespih sanatçısı Beki Baron, minyatür sanatçısı Canan Demirel ve tezhip-minyatür sanatçısı Gülhilal Alakuş'un eserlerinin yer aldığı karma sergi, 21 Nisan'da ziyarete açılacak

İSTANBUL (AA) - Tespih sanatçısı Beki Baron, minyatür sanatçısı Canan Demirel ve tezhip-minyatür sanatçısı Gülhilal Alakuş'un eserlerinin yer aldığı karma sergi, 21 Nisan'da açılacak.

Sergi, Fatih Balat'ta bulunan Ve-Saire Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Tezhip ve minyatür alanlarında oluşturulan sergide, tespih sanatından da örnekler yer alacak. 3 sanatçının eserleri, klasik sanatlara ilgi duyan sanatseverler için birbirinden farklı birçok eseri bir arada görme fırsatı sunacak.

Sergi, 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdiAbdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi
Olay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştıOlay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştı
İngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırızİngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
minyatür sanatçısı Canan Demirel sergi Tespih sanatçısı Beki Baron tezhip-minyatür sanatçısı Gülhilal Alakuş Ve-Saire Sanat Galerisi

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Abdullah Ağar uyardı: Türkiye'yi 'sözde' dört ana terör alanına ayırdılar

Abdullah Ağar uyardı: Türkiye'yi 'sözde' dört ana terör alanına ayırdılar

İstanbul'da IŞİD alarmı: 10 gün içinde eylem planlıyorlar

İstanbul'da IŞİD alarmı: 10 gün içinde eylem planlıyorlar

Evde dehşeti yaşadı

Evde dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.