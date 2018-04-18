İstanbul'da tespih, tezhip ve minyatür sergisi

İSTANBUL (AA) - Tespih sanatçısı Beki Baron, minyatür sanatçısı Canan Demirel ve tezhip-minyatür sanatçısı Gülhilal Alakuş'un eserlerinin yer aldığı karma sergi, 21 Nisan'da açılacak.

Sergi, Fatih Balat'ta bulunan Ve-Saire Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Tezhip ve minyatür alanlarında oluşturulan sergide, tespih sanatından da örnekler yer alacak. 3 sanatçının eserleri, klasik sanatlara ilgi duyan sanatseverler için birbirinden farklı birçok eseri bir arada görme fırsatı sunacak.

Sergi, 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.