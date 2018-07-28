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İstanbul’da toplanan Filistinli gruplar, ABD’nin dayatmasına ve İsrail işgaline karşı bir an önce milli birliğin sağlanması çağrısında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

İstanbul’da toplanan Filistinli gruplar, ABD’nin dayatmasına ve İsrail işgaline karşı bir an önce milli birliğin sağlanması çağrısında bulundu


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