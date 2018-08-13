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İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 22:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kararı doğrultusunda, Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.

Alınan bilgiye göre, İBB Meclis Toplantısı'nda, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçlarına ek seferler konulmasına ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmasına karar verildi.

Buna göre vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

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