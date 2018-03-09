İstanbul'da trafik denetimleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde 1 araca usulsüz çakar kullanımından işlem yapılırken, 20 araca trafik cezası kesildi.
Trafik ekipleri, Basın Ekspres yolu Mahmutbey mevkisi, D-100 Karayolu Dumlupınar mevkisi ve Eski Hal Atışalanı mevkisi, D-100 Kuzey Yol Haliç Yeniköprü Girişleri, D-100 Güney Yol Sait Çiftçi katılımı, TEM Güney Yolu Etiler ayrımı ve TEM Kuzey Yolu Mahmutbey viyadük girişlerinde usulsüz siren, çakar kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlarla ilgili denetim yaptı.
Denetimlerde 1 araca usulsüz çakar kullanımından işlem yapıldı. Trafikten men edilen araç sayısı 4 olurken, 10'u emniyet şeridi ihlali olmak üzere toplamda 20 araca trafik cezası kesildi.
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