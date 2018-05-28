İstanbul'da trafik denetimleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 7-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 80 bin 269 araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi.

İstanbul Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tarihlerde kent genelinde yaptıkları denetimlerde, 99 bin 545 sürücü ve aracı kontrol etti.

Denetimlerde, "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak", "hız ihlali", "seyir halinde cep telefonuyla konuşmak", "alkollü araç kullanmak", "emniyet kemeri takmamak", "park yasağına uymamak", "fazla yolcu taşımak", "tonaj sınırını aşmak", "kırmızı ışık ihlali yapmak", "korsan taşımacılık yapmak", "korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak", "şerit ihlali", "motosiklette koruma başlığı ve gözlüğü bulundurmamak, kullanmamak" ile Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 80 bin 269 araç sahibine ve sürücüsüne ceza uygulandı.

Ayrıca 7 bin 512 araç otoparka çekilirken, 3 bin 130 araç trafikten men edildi.

Aynı tarihlerde kent genelinde 5'i ölümlü, 542'si yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 753 kişi yaralandı.

