HABER

İstanbul'da trafik denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:09 | Son Güncelleme

Kentte iki haftalık denetimlerde, 59 bin 393 araç sahibi ve sürücüsüne ceza verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 2-15 Temmuz tarihlerinde yapılan trafik denetimlerinde, 59 bin 393 araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tarihlerde kent genelinde 97 bin 510 sürücü ve aracı kontrol etti.

Denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, park yasağına uymamak, fazla yolcu taşımak, tonaj sınırını aşmak, kırmızı ışık ihlali yapmak, korsan taşımacılık yapmak, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak, şerit ihlali, motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak ile Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 59 bin 393 araç, araç sahibi ve sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca 8 bin 415 araç otoparka çekildi ve 3 bin 370 araç trafikten men edildi.

Aynı tarihlerde kent genelinde 7'si ölümlü 569'u yaralanmalı trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken, 839 kişi yaralandı.

Haziran ayında fahri trafik müfettişleri, 2 bin 543 araca cezai işlem uyguladı.

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
Sultanbeyli'de yağmur; 2 araç çukura düştüSultanbeyli'de yağmur; 2 araç çukura düştü
Tedavisi tamamlanan 2 yavru baykuş doğaya salındıTedavisi tamamlanan 2 yavru baykuş doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul trafik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı! Çiçek göndermek isteyenlere...

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı! Çiçek göndermek isteyenlere...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İskenderun'da 2.5 yaşında kaçırılan çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular

İskenderun'da 2.5 yaşında kaçırılan çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular

Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.