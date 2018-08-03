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İstanbul'da trafik denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Kentte iki haftalık denetimlerde, 61 bin 880 araç sahibi ve sürücüsüne ceza verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 16-29 Temmuz'da yapılan trafik denetimlerinde, 61 bin 880 araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tarihlerde kent genelinde 99 bin 104 sürücü ve aracı kontrol etti.

Denetimlerde trafik tescil belgesi ve tescil plakası şartlarına uymamaktan, taksilerde taksimetre, kamyon, otobüs ve çekicilerde takograf kullanmamaktan, muayenesiz araç kullanmaktan, belgesiz araç kullanmaktan, sınıfı yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmaktan, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan, şerit ihlalinden, kırmızı ışık ihlalinden, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamaktan, yasak saatten, alkollü araç kullanmaktan, hız ihlalinden, emniyet şeridi ihlalinden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan, duraklama ihlalinden, yasak parktan, fazla yolcu taşımaktan, taşıma sınırı üzerinde yük almak veya dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklemekten, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, emniyet kemeri kullanmamaktan, koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, sigortasız araç kullanmaktan, korsan taşımacılık yapmaktan, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan ile Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 61 bin 880 araç, araç sahibi ve sürücüye ceza uygulandı.

Ayrıca 7 bin 724 araç otoparka çekildi ve 3 bin 655 araç trafikten men edildi.

Aynı tarihlerde kent genelinde 2'si ölümlü 610'u yaralanmalı trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 828 kişi yaralandı.

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