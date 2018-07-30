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- İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Arslan idaresindeki 34 LYE 77 plakalı otomobil, Aydınlı Yolu Caddesi mevkisinde, yol kenarında park halinde bulunan 34 FF 4670 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

Çarpma sonucu, sürücü Ahmet Arslan ve araçta bulunan Şahin Kara yaralandı.

Tuzla Gisbir Hastanesine kaldırılan Ahmet Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Şahin Kara ise 112 acil sağlık ekiplerince Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Tuzla

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