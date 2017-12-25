İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E-5 karayolu Silivri istikameti Parkköy mevkisinde M.Ş. yönetimindeki 59 AV 454 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişiye çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde kimliği belli olmayan erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi,Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
(AA)
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