İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da aşırı hız yüzünden aracın kontrolünü kaybeden sürücünün çarptığı 2 tersane işçisi olay yerinde öldü.
Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Tuzla İçmeler Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce karşı kaldırıma çıktı, ardından o esnada yaya yolundan geçmekte olan tersane işçilerinden Güney Ersan (39) ve Ramazan Kuş'a (50) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil ile duvar arasında sıkışan 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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