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İstanbul'da trafik kazasında ölen 3 kişinin cenazesi Ordu'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da trafik kazasında ölen 3 kişinin cenazesi Ordu'da toprağa verildi

İstanbul’da trafik kazasında hayatı kaybeden 3 kişinin cenazesi Ordu'nun Akkuş ilçesinde toprağa verildi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Nizamettin, Durmuş ve İbrahim Altunoğlu kardeşlerin cenazesi memleketleri Akkuş ilçesine getirildi.

Ceyhanlı Mahallesi’nde alınan helalliğin ardından Ceyhanlı Merkez Camii'ne getirilen 3 kişinin cenazesi burada kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Akkuş Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Belediye Başkanı İsa Demirci de katıldı.

Nizamettin Altunoğlu'nun merkezi İstanbul'da bulunan Akkuş ilçesi Ceyhanlı Köyü Dernek Başkanı ve Akkuş Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Öte yandan aynı aileden olan ve kazada ağır yaralanan Murat Altunoğlu’nun tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akkuş cenaze Kaza

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