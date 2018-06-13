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 - İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

- Yoğunluk yüzde 62 seviyesinde.

- Yoğunluk yüzde 62 seviyesinde.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İstanbul DHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı. Arife gününü de birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler yola çıktı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.50'de yoğunluk yüzde 62 seviyesinde.

Görüntü Dökümü:
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-Cevizlibağ'dan trafik görüntüleri

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