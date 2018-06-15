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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

  *Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.  Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA Ramazan Bayramının ilk gününde trafikte yaşanan rahatlık öğlen saatlerinden itibaren yerini yoğunluğa bıraktı.

*Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA
Ramazan Bayramının ilk gününde trafikte yaşanan rahatlık öğlen saatlerinden itibaren yerini yoğunluğa bıraktı. Bayram ziyaretleri yada gezmek için yola çıkan İstanbullular trafikte saatler geçirmek zorunda kaldı.
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi trafik verilerine göre İstanbul'daki yoğunluk oranı saat 17.30 sıralarında yüzde 58'e kadar çıktı. Hem 15 Temmuz Şehitler köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet köprülerinde uzun kuyruklar oluştu. Bayram nedeniyle ücretsiz olan iki köprüde trafik yoğunluğu öğle saatlerinden bu yana özellikle Anadolu yakasına geçişlerde aralıksız devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Köprülerdeki trafiğin havadan görüntüsü
-Uzun araç kuyrukları

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