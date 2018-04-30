İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 360 noktada hava ve deniz polisinin desteğiyle "Türkiye Güven Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde aralarında toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerde uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlarda narkotik köpeğinin de yardımıyla arama yapılırken, vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve üst araması gerçekleştirildi.

Uygulamanın, özellikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kentte sabah 10.00'da başlayan uygulama 22.00'de son buldu.

