HABER

İstanbul'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

İstanbul'daki 360 noktada hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması 22.00'de tamamlandı - Uygulama kapsamında çok sayıda vatandaşa yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst araması yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 360 noktada hava ve deniz polisinin desteğiyle "Türkiye Güven Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde aralarında toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerde uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlarda narkotik köpeğinin de yardımıyla arama yapılırken, vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve üst araması gerçekleştirildi.

Uygulamanın, özellikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kentte sabah 10.00'da başlayan uygulama 22.00'de son buldu.

Bu ilçelere 20 saat su yok Bu ilçelere 20 saat su yok
Deprem uzmanlarından korkutan uyarıDeprem uzmanlarından korkutan uyarı
Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdıMarulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Türkiye Güven Huzur

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zaman gazetesi eski çalışanlarının davasında karar çıktı

Zaman gazetesi eski çalışanlarının davasında karar çıktı

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

Başbakan Binali Yıldırım yaşlılık aylığının artırıldığını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım yaşlılık aylığının artırıldığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.